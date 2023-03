À Hong Kong, la culture s’efforce de lever le tabou de l’homosexualité

Bien que la scène culturelle hongkongaise soit de plus en plus censurée, "Myth Makers — Spectrosynthesis III" semble avoir été épargnée. Selon The Art Newspaper, seule une œuvre a été retirée du parcours de l’exposition. Il s’agit d’une vidéo issue de la série "3x3x6" de l’artiste multimédia américano-taïwanaise Shu Lea Cheang. Elle s’intéresse à dix détenus de différentes époques et de différents lieux géographiques qui ont été emprisonnés pour "provocation sexuelle" ou pour l’affirmation de leur genre. Elle a notamment représenté Taïwan à la Biennale de Venise en 2019. Ce travail a été écarté de "Myth Makers — Spectrosynthesis III" en raison de son contenu sexuellement explicite, d’après la publication spécialisée.

Quoi qu’il en soit, l’exposition a été très bien accueillie par le grand public depuis qu’elle est accueillie au centre culturel Tai Kwun. La preuve pour Patrick Sun, le fondateur de la fondation Sunpride, que les mentalités évoluent dans la cité-État sous souveraineté chinoise. La communauté LGBT de Hong Kong a obtenu quelques victoires ces dernières années, comme en témoigne l’abolition de plusieurs lois anti-homosexuelles en 2019. Toutefois, les autorités n’autorisent toujours pas le mariage gay et ne reconnaissent pas non plus ceux célébrés à l’étranger.

Les organisateurs de "Myth Makers — Spectrosynthesis III" espèrent que cette exposition attirera l’attention de la communauté internationale sur la situation de la communauté LGBT à Hong Kong, à l’heure où la ville s’apprête à accueillir de nombreux touristes étrangers attirés par la version asiatique de la foire d’art contemporain Art Basel. Par ailleurs, la fondation Sunpride a d’ores et déjà annoncé son intention de monter une quatrième édition de "Myth Makers — Spectrosynthesis III" dans une autre ville asiatique. "Dans certains pays, il peut sembler impossible d’organiser une exposition telle que 'Myth Makers', mais le monde change et je reste optimiste pour de bonnes raisons", a confié Patrick Sun à The Art Newspaper.