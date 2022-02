À Hong Kong, des radars à véhicules polluants ont contribué à améliorer la qualité de l'air

L'étude a analysé les données du programme mis en place à Hong Kong entre septembre 2014 et décembre 2018. Au cours de cette période, environ 2,9 millions de véhicules ont été passés au crible à partir de plus de 150 sites de surveillance. Les mesures relatives à la qualité de l'air ont également été prises en compte.

Au total, 16.365 véhicules GPL et essence à fortes émissions ont été identifiés par télédétection et ont reçu des avis de test d'émissions. Parmi eux, 96,3% ont été réparés avec succès et ont ensuite réussi le test d'émissions transitoires de Hong Kong (HKTET).