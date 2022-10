A Hollywood, les hispaniques et les musulmans "sont sous-représentés"

Pour séduire la nouvelle génération, "diversité" est devenu le maître mot de la télévision américaine. Pourtant, des catégories de population restent "sous-représentées" à l’écran. À commencer par les hispaniques et les musulmans. Explications.

Les personnages hispaniques se font rares à la télévision américaine. D’après une étude d’Axios, 3,1% des rôles principaux dans les séries télévisées sont tenus par des personnes d’origine latino-américaine. Pour les acteurs secondaires ou l’ensemble du casting, le pourcentage descend à 2,1% et plus encore pour les producteurs qui ne sont que 1,5% et les réalisateurs (1,3%). La population américaine compte pourtant un cinquième de "Latinos", comme on les surnomme aux Etats-Unis.

Dans l’univers du cinéma, l’étude a retenu 5,2% d’acteurs principaux latinos, 5,1% pour les acteurs secondaires et l’ensemble du casting. Les scénaristes affichent un taux de 3,5% et les réalisateurs de 2,6%.

L’étude s’est intéressée aux nouvelles et anciennes séries, diffusées entre le 1er janvier au 31 août 2022, en prime-time (20h-22h) aussi bien sur les chaînes de télévision classiques que sur le câble et en streaming.