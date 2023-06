A Hollywood, des stars se mobilisent pour le climat

"C’est vraiment important pour nous d’imprégner nos mots de notre réalité", souligne Ali Weinstein. "Chacun sur Terre est touché par la crise climatique d’une façon ou d’une autre. Si nous ne montrons pas cela dans nos contenus au jour le jour, ces contenus relèvent de la science-fiction".

Lors de ce sommet, Quinta Brunson – la star de la série comique "Abbott Elementary"- participera à un débat avec Daniel Kwan et Daniel Scheinert, les réalisateurs d'"Everything Everywhere" qui a récolté sept prix majeurs aux Oscars cette année dont celui du meilleur film.

Jane Fonda lancera un appel à l’industrie du spectacle pour combattre les nouveaux projets d’énergie fossile en Californie.

L’actrice américaine d’origine taïwanaise Stephanie Hsu, nominée pour l’Oscar du meilleur second rôle féminin pour "Everything Everywhere All At Once", participera à une discussion sur le besoin de parler du changement climatique ouvertement entre générations.

Une table ronde évoquera le rôle des spectacles improvisés, dont la téléréalité, dans les représentations du changement climatique.

Selon Heather Fipps, de récentes séries comme "Succession" et "The Sex Lives of College Girls" ont montré que les scénaristes peuvent traiter la question du changement climatique avec "des moqueries" ou "des saillies" envers les responsables plutôt que d’adopter un ton lugubre.

"Cela peut être marrant de rire du changement climatique", dit-elle. "Cela peut être libérateur de le voir sur nos écrans et non de le faire ingurgiter aux gens en tant que message politique".

Hollywood et ses stars adeptes des jets privés sont fréquemment accusés d’hypocrisie à propos du changement climatique mais les cofondatrices du sommet expliquent que leur objectif est de modifier l’approche générale et non d’incriminer des individus.

"Cet événement se veut un événement de sensibilisation pour changer la culture à Hollywood, pas du tout pour que tous à Hollywood s’affirment experts du climat".

"Nous sommes des militantes actives dans l’industrie du spectacle", insistent-elles. "L’industrie du spectacle est hypocrite. Elle n’a pas suffisamment agi".