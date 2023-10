À Hensies et Estaimpuis, on décolorait du mazout rouge : des installations découvertes lors d'une opération anti-fraude

La police judiciaire fédérale (PJF) du Limbourg a effectué mardi 31 perquisitions dans le cadre d'une enquête judiciaire sur une organisation criminelle impliquée dans des fraudes au mazout à grande échelle et dans le blanchiment de fonds criminels. Au total, 19 personnes ont été appréhendées.

Les policiers ont découvert des installations de décoloration ou leurs vestiges à Hensies, Estaimpuis, Zutendaal, ainsi qu'à Jeumont, en France et à Weert, aux Pays-Bas. Les 19 personnes interpellées devaient être présentées mardi et mercredi à un juge d'instruction.

Des millions d'euros en moins pour l'État

Plus de 100.000 euros en espèces et des sommes plus importantes sur des comptes ont en outre été saisies, de même qu'un kilo d'or et deux armes à feu avec 25 kilos de munitions. Du matériel roulant, dont quatre camions-citernes, deux tracteurs, une remorque et huit véhicules de luxe font également partie des saisies, ainsi que divers supports de données et documents. Des stations-services soupçonnées d'être des points de vente du mazout frauduleux ont été mises sous scellés sur base des constatations effectuées.

"Avec la décoloration à grande échelle du mazout, les organisations criminelles cherchent à échapper aux droits d'accises et à générer des profits illégaux très importants. Elles tentent ensuite de réinjecter l'argent sale dans l'économie légale via diverses techniques de blanchiment", explique Bruno Coppin, du parquet du Limbourg. "Le préjudice subi par les pouvoirs publics se chiffre en millions d'euros."

150 policiers mobilisés

Les perquisitions menées par la PJF du Limbourg ont mobilisé plus de 150 policiers. Les services de la police judiciaire fédérale de Louvain, Eupen, Liège, Anvers et Bruxelles ont notamment été impliqués, ainsi que plusieurs zones de police locale, la direction de l'appui canin (DACH) et l'administration générale des Douanes et Accises. Des policiers français et néerlandais ont également pris part à l'action pour les perquisitions menées à Jeumont et à Weert.