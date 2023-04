A Hasselt, le Z33 nous invite à nous reconnecter à l’eau

Healing Water

Dans cette deuxième exposition, l’eau nous fait du bien. Elle nous apaise et elle nous emmène dans un voyage intérieur. Healing Water présente 9 environnements, créées par des plasticien.ne.s et des designers, qui sont 9 espaces de repos et de calme (parfois après la tempête) dont beaucoup s’appuient sur l’onde et le reflet. L’onde comme la vibration du gong des temples bouddhistes et du "ôôôôhm" (so new age !) qui résonne dans la poitrine. L’eau miroir des bienfaits de la lumière.