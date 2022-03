A Hamois, une couveuse pour maraîchers en herbe

Sur 5 hectares , au milieu des champs, le ferme de la Préale ressemble à un vaste chantier. Et pour cause : Depuis deux ans, cette ancienne exploitation laitière renaît de ses cendres . Elle accueille aujourd'hui des maraîchers, des producteurs de semences , d'herbes aromatiques aussi et bientôt une boulangerie, une halle et même des gîtes. C'est tout un écosystème local qui se met en place pour produire une agriculture durable, bio et respectueuse de la terre. Le capitaine de ce navire, c'est Olivier Lefebvre. Ancien président de la bourse de Bruxelles , ex chef de cabinet de Philippe Maystadt, cet économiste chevronné s'est découvert une nouvelle vocation en visionnant deux documentaires : "Une vérité qui dérange" d'Al Gore et "Demain" de Cyril Dion. Alors à l'âge de la retraite, avec son épouse, au lieu de se dorer la pilule au soleil, ils ont retroussé leurs manches et se sont lancés un fameux challenge.