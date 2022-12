À Hambourg, une exposition s’attaque au mythe de la femme fatale

Belle et désirable, libre, voire indépendante, créature de désir et de plaisir… La femme fatale suscite des sentiments contradictoires comme le mépris, la méfiance, la fascination et la peur, et renforce les clichés misogynes, en réduisant (encore et toujours) la femme au statut de tentatrice. "À la suite de #MeToo, et à l’époque des débats féministes queers et intersectionnels, ainsi que des frontières de genre extrêmement perméables, nous aurions pu nous attendre à ce que le concept de femme fatale perde de son importance, car il est basé sur une conception binaire du genre", a expliqué Markus Bertsch à. "En observant le paysage culturel et médiatique d’aujourd’hui, c’est pourtant le contraire qui semble être vrai".

En effet, les femmes fatales sont omniprésentes dans le cinéma, que ce soit Rita Hayworth dans "Gilda", Sharon Stone dans "Basic Instinct, et plus récemment Cate Blanchett dans "Nightmare Alley". La photographe américaine Nan Goldin s’appuie sur cette figure phare du 7e art dans le court-métrage "Sirens" pour mettre en image la dépendance aux drogues. "Les artistes féministes de nos jours n’ont plus à lutter contre le mythe de la femme fatale mais peuvent se le réapproprier et le réutiliser", a déclaré Markus Bertsch à la publication spécialisée.

"Femme Fatale : Gaze – Power – Gender" se tient jusqu’au 10 avril 2023 à la Kunsthalle de Hambourg, en Allemagne. Elle est accompagnée d’un chatbot qui permet de parler dans quatre langues (allemand, français, anglais et turc) avec six femmes fatales incluses dans l’exposition. Les amateurs d’art souhaitant en savoir plus sur elles peuvent scanner des QR codes installés dans le parcours de l’exposition, ou se rendre sur l’application de la Kunsthalle de Hambourg.