L’album a été enregistré avec la participation du Norwegian Arctic Philharmonic Orchestra. "Nous avons d’abord eu l’idée d’enregistrer une session studio en direct", explique Paul. "Ensuite, nous avons voulu filmer une séance en studio. Le tout s’est ensuite transformé en une production avec le Norwegian Arctic Philharmonic Orchestra et le tournage d’un film".

Le film True North est sorti au cinéma à la fin de l’été. Le DVD paraît quant à lui en même temps que l'album.

Tracklist :

I’m In

Hunter In The Hills

As If

Between The Halo And The Horn

True North

Bumblebee

Forest For The Trees

Bluest Of Blue

Make Me Understand

You Have What It Takes

Summer Rain

Oh My Word