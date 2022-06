A Grez-Doiceau, un gin fait la part belle aux pommes et poires locales

Commercial dans une société de maintenance, Cédric Godfroid s’est mis à collectionner les gins, il y a quelques années. Avec plus de 200 références et une passion toujours plus dévorante, il rêvait de proposer sa propre recette sur le marché. Cela devait être selon lui, un assemblage qui reflèterait sa passion, son enfance dans la région et son envie d’être actif dans la consommation locale. " J’ai grandi dans un milieu rural, dans la nature. Je voulais créer quelque chose qui respecte l’environnement ", explique le jeune homme.

Le déclic arrive en 2020 : " Je suis tombé sur une émission à la télévision qui expliquait la distillation et la production… Elle m’a beaucoup passionnée et rapidement je me suis dit que c’était exactement ce que je voulais faire. Mais ça devait être quelque chose d’artisanal, qualitatif qui possédait aussi sa petite histoire tout en s’encrant localement. J’ai donc commencé à me renseigner et à tester des choses pendant le confinement, comme la confection de liqueurs à l’aide de mon père qui m’a initié ", explique le jeune commercial.

Pour parvenir à réaliser son rêve, Cédric a embarqué d’autres passionnés dans l’aventure. Sur la plateforme de crowdfunding MiiMOSA, son projet " Maison Godfroid " a séduit une centaine de personnes. Avec les participations générées, Cédric Godfroid a pu produire 600 bouteilles. " Certaines étaient déjà pré-vendues, et pour le reste, je les ai écoulées dans différentes épiceries fines, chez des petits distributeurs et dans des bars restaurants ".

Le succès est au rendez-vous : en quelques mois le stock, dont la matière première provient du Verger de la Chise à Grez-Doiceau, est écoulé. Fort de l’expérience, Cédric relance un nouveau batch. " La première production m’a permis d’investir sur la suite, ici, je vais enfin pouvoir tirer un tout petit bénéfice, mais celui-ci restera dans l’asbl. L’idée c’est de la rendre viable afin de continuer le projet. Avant tout c’est une passion pour moi, l’idée c’est de me faire plaisir et de partager l’envie de découvrir un produit qualitatif. Je veux le faire connaitre et faire découvrir la manière dont je le fabrique mais je veux que ça reste artisanal et local ", ajoute-t-il.

Si l’idée désormais est de pérenniser le Gin Maison Godefroid, Cédric rêve d’une plus grande distribution de son produit dans des commerces spécialisés. Cet été, il mettra le cap sur divers évènements festifs pour le faire découvrir au plus grand nombre. " C’est un produit qui plait, je rêve désormais d’agrandir la gamme ", conclut-il.