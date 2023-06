A Grez-Doiceau, l’ancienne sablière de Nethen est devenue une réserve naturelle

Site historique, l’exploitation de sable a notamment servi à construire l’E40. Désormais, le site est rendu à la nature et protégé, car des espèces rarissimes y vivent. "Il faut savoir qu’il y a deux milieux : la pelouse sur sable acide et la lande sèche à callune, à bruyère, explique Presilia de Vries, conservatrice de la réserve naturelle. Et ce sont donc des milieux très rares dans le Brabant wallon, mais aussi à l’échelle européenne : il en reste 2%. Avant, les milieux pouvaient bouger, l’intervention humaine n’était pas nécessaire, mais aujourd’hui elle l’est. Et si on ne fait pas de gestion, ils disparaissent tout simplement. Ici, on a vraiment une biodiversité toute particulière, des espèces toutes particulières qui ne pourraient pas exister ailleurs, dans la forêt ou dans les milieux humides, elles ont besoin d’un milieu comme ici, typique, et on a vraiment besoin que ces espèces puissent survivre pour le fonctionnement de tout l’écosystème."