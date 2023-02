A Glabais, le camping de La Cala bientôt transformé en zone d'habitat?

Au départ, ce devait être une zone de loisirs, un camping à vocation touristique. Mais au fil du temps, le camping de La Cala, à Glabais, avait fini par devenir un lieu de résidence, avec des caravanes et des chalets, le tout dans des conditions précaires et difficiles pour les voisins. Cette riveraine s'en souvient fort bien:

" Ca a posé de graves problèmes de délinquance; on a eu trois incendies graves, il y a eu des coups de feu qui sont passés très près d'un de mes fils, la police et les pompiers intervenaient régulièrement et puis le camping a été vidé."

Les derniers résidents ont effectivement quitté les lieux en 2015. Ils ont été relogés et le propriétaire du terrain a alors souhaité pouvoir y construire des logements. Mais la Région wallonne a refusé puisque le camping était situé en zone de loisirs et non d'habitat.