"A German Life", le régime nazi vu de l’intérieur au Théâtre Le Public

La pièce de l’auteur britannique Christopher Hampton prend la forme d’un monologue déroutant à travers lequel une personne, arrivée à l’hiver de sa vie, témoigne. Brunhilde Pomsel aura été l’une des nombreuses petites mains du régime nazi. " A German Life " est à l’affiche du Théâtre le Public jusqu’au 29 avril.

Brunhilde Pomsel n’a que vingt ans, lorsqu’elle entame une carrière de secrétaire dans le Berlin fauché des années trente. Son aisance à la machine à écrire et ses talents de sténo lui permettent de gravir les échelons. Elle change d’employeur, d’entreprise et parvient à être engagée au sein de la société allemande de radiodiffusion. Au début de la guerre, les journalistes qu’elle côtoie sont envoyés sur le front. Certaines connaissances déménagent, d’autres disparaissent. Elle, toujours en tant que secrétaire, est envoyée dans les bureaux du ministère pour travailler au sein du service de l’Éducation du peuple et de la Propagande, dirigé par Joseph Goebbels.

La pièce de Christopher Hampton retrace son histoire. Brunhilde Pomsel a attendu l’hiver de sa vie pour témoigner. En 2016, à 102 ans, elle choisit de se confier à une équipe de cinéaste autrichien. Dans son témoignage, elle retrace avec minutie son parcours et témoigne avec sincérité de son expérience au cœur de la machine nazie. Ses mots sont repris dans la pièce.