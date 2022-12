A Genval, ASmartworld veut rendre les smartphones reconditionnés plus "propres"

"Le secteur du smartphone reconditionné, c’est vraiment le Far West", lance Geoffroy Van Humbeek. Il y a quatre ans, il a monté à Genval sa petite entreprise de reconditionnement de smartphones, A Smartworld, avec un objectif : travailler localement et donc avec plus de transparence. "Quand on achète un smartphone reconditionné, on ne sait pas où il a été réparé ni dans quelles conditions. Certains ne sont pas forcément plus propres que des neufs d’un point de vue écologique et social". Cette prise de conscience de l’impact du smartphone sur l’environnement a démarré chez l’entrepreneur il y aune dizaine d’années, alors qu’il travaillait comme expatrié au Congo. "J’ai vu énormément de choses qui m’ont interpellé comme l’importation de déchets électroniques et les conditions de travail dans les mines, où l’on extrait les composants", témoigne-t-il.