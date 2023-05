A Genk, la douloureuse dégringolade se poursuit… et personne ne sait quoi faire pour l’enrayer

Dans les chiffres, en tout cas, le déclin de Genk est amorcé depuis quelques semaines, maintenant. Depuis début février et, tiens tiens, le départ de Paul Onuachu, meilleur buteur de Pro League jusque-là. Le seul départ du colosse nigérian a-t-il suffi à désarticuler toute une équipe ? Impossible à dire.

Toujours est-il que depuis qu’Onuachu est parti, Genk a pris 20 points sur 45, soit moins d’un point sur deux. En début de saison, quand le buteur était encore là ? 58 points sur 66, soit un ratio assez hallucinant de 88% des points.

Pis encore, depuis février, Genk n’est plus jamais parvenu à remporter… deux matches consécutifs en championnat. Victoire, défaite, partage, victoire, tout s’enchaîne mais sans offrir une moindre once de régularité, et donc a fortiori de sérénité, aux Limbourgeois.

La dernière preuve en date ? Les Play-Offs. Mené, Genk renverse Bruges à domicile et entame de la meilleure des manières le sprint final. La suite ? Un revers houleux à l’Antwerp et cette claque subie à l’Union ce week-end.

Selon Paintsil, Genk a joué son pire match de la saison au Stade-Marien ce dimanche. Un jour sans, au pire des moments. L’équipe s’est-elle vue trop belle, trop vite quand elle caracolait en tête de Pro League ? Peut-être.

De son côté, une fois son irritation retombée, Vrancken avouait toujours y croire. "Tant que c’est mathématiquement possible" confiait le coach. "Mais on peut dire qu’aujourd’hui, on est les outsiders."

Un outsider brutalement retombé de son piédestal et qui doit, aujourd’hui, se résoudre à espérer un miracle. "On va se venger le weekend prochain" promettait Paintsil en se projetant, déjà, vers le match retour contre l’Union. L’ultime occasion se sauver une saison qui, au vu des premiers mois, aurait mérité un plus bel épilogue.