A Genappe, le cheval de trait prête main forte aux ouvriers communaux

Il y a 3 ans, la commune de Genappe décidait de répondre à un appel à projets du ministre wallon de l'agriculture visant à remettre le cheval de trait à l'honneur. Elle s'est donc tournée vers l'ASBL La Cordiante qui accueille des adultes porteurs de déficience intellectuelle qui peuvent effectuer ce genre de prestations, en bénéficiant de l'encadrement d'éducateurs. Pour Benoît Huts, l'échevin de l'environnement , la formule cumulait plusieurs avantages :

" Le cheval de trait , on l'utilise pour l'entretien du Ravel, sur une dizaine de kilomètres; durant la belle saison, il passe tous les 15 jours. Comme nous sommes dans une commune très rurale, c'était l'occasion de mettre en valeur le cheval de trait et cela permettait aussi de fournir du travail à ces jeunes en situation de handicap. S'y ajoute le fait que c'est un bon renfort pour les ouvriers communaux qui ne doivent pas intervenir sur le Ravel pendant les beaux jours. Quand le travail est fait, il est bien fait et personne ne doit repasser derrière. "

Pour la commune, le bilan est positif et l'expérience va se poursuivre pendant deux années au moins.