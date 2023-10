A Gaza, les hôpitaux deviennent des camps de déplacés improvisés

Mais jusqu'ici, l'unique ouverture sur le monde de Gaza qui n'est pas aux mains d'Israël, le terminal de Rafah vers l'Égypte, reste fermé.

Il a été bombardé pour la quatrième fois lundi soir et Israéliens, Égyptiens et Américains ne parviennent pas à s'accorder sur un mécanisme pour faire entrer l'aide, sortir les étrangers de Gaza et donner les garanties de sécurité réclamées par Égyptiens et Israéliens.

En attendant, si Israël assure avoir rétabli partiellement l'approvisionnement en eau, le robinet ouvert dans l'est de Khan Younès n'apporte aux Gazaouis que "moins de 4% de leur consommation d'avant" la guerre. Chaque heure depuis le 7 octobre et l'attaque surprise du Hamas - plus de 1.400 morts en Israël - qui a déclenché des représailles meurtrières, le bilan ne cesse de s'alourdir à Gaza.