À Fukushima, un saké devenu symbole de résilience des pêcheurs

Le tsunami de 2011 a aussi provoqué la catastrophe nucléaire de Fukushima. À cause des risques liés aux radiations, Daisuke Suzuki n’a pas pu revenir pendant un an à Ukedo, qui se trouve à moins de dix kilomètres au nord de la centrale dévastée. "Je n’avais plus rien et je ne pouvais imaginer comment j’allais recommencer à produire mon saké", se rappelle-t-il en marchant près du site de sa brasserie disparue à Ukedo, où s’élève désormais une digue géante contre les raz-de-marée.

Mais il a repris courage quand un laboratoire de recherche lui a rappelé qu’il conservait des échantillons du démarreur de fermentation ("shubo") d’Iwaki Kotobuki, la matrice indispensable pour ressusciter ce saké.

Six mois après le tsunami, Daisuke Suzuki refondait une brasserie dans le département voisin de Yamagata.

Il lui a toutefois été difficile de recréer d’emblée le goût original d’Iwaki Kotobuki car le saké dépend d’un équilibre subtil entre la qualité de l’eau, du riz et de l’environnement, et celui de la brasserie d’Ukedo avait été élaboré par ses aïeux sur plusieurs générations. C’est en laissant vieillir pendant plusieurs mois son saké qu’il a finalement retrouvé son goût d’origine.