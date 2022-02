À Forest, six "tiny houses" modulables vont offrir un répit aux sans-abris

Sur le terrain, proche de la maison communale, nous rencontrons Robert. Il a passé près de vingt ans dans la rue et les stations de métro. Aujourd'hui, il occupe l'une de ces petites maisons et nous invite à y entrer. Désormais, il dispose d'un vrai lit, de quatre murs et d'une clé pour fermer la porte. Mais il le reconnait aussi : ici, c'est parfois trop calme. Alors, en journée il retourne souvent près de la station de métro où il a longtemps vécu sous une petite tente. D'ailleurs sa tente, elle est toujours là, bien rangée dans un coin, avec sa couverture. On ne sait jamais...