A Forest, le Cinéma Movy Club va connaître une seconde vie

L’extension permettra au lieu de répondre aux normes légales et acoustiques. L’intérieur d’îlot sera aussi aménagé pour y accueillir un patio et un jardin d’environ 95 m2 selon la note explicative qui accompagne la demande de permis d’urbanisme. L’enquête publique a démarré et se terminera le 31 mai 2023. Une série de documents sont accessibles en ligne sur OpenPermits. brussels.

C’est donc une excellente nouvelle pour les habitants du quartier, les amoureux du patrimoine et les cinéphiles. Par contre, il faudra faire preuve d’un peu de patience… Le marché public concernant la réalisation des travaux doit être attribué en 2024. Ensuite seulement, le chantier pourra démarrer et la rénovation devrait durer au moins deux ans.

Le coût du chantier est estimé à 3 millions d’euros, financé en partie par le Contrat de Rénovation Urbaine " Avenue du Roi ".