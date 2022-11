À Florence, des conservateurs déshabillent un nu censuré d’Artemisia Gentileschi

Mais pas question de modifier l’Allégorie de l’Inclinaison, selon Elizabeth Wick, la restauratrice à la tête du projet Artemisia Unveiled. "La première raison est que les repeints d’Il Volterrano sont considérés comme historiques et font partie du décor et de l’histoire de la vie du tableau. Deuxièmement, il n’y a que 70 ans de différence entre le tableau d’Artemisia et les draperies et le voile 'censurés'. Il s’agit d’une épaisse couche de peinture, avec des empâtements. Il peut s’avérer que les couches des deux artistes sont très fortement liées, et si c’est le cas, nous ne pouvons absolument pas mettre le tableau en danger", a-t-elle expliqué à The Florentine.

Il faut dire que les toiles d’Artemisia Gentileschi ont considérablement pris de la valeur ces dernières années. L’une d’entre elles, Lucrèce, a même été vendue pour la somme record de 4,8 millions d’euros en 2019 chez Artcurial.

L’Allégorie de l’Inclinaison n’a pas vocation à être vendue : elle sera au centre d’une exposition sur le projet Artemisia Unveiled que la Casa Buonarroti accueillera en septembre 2023. À cette occasion, les amateurs d’art pourront découvrir une reproduction numérique de la version d’origine. Les plus impatients peuvent se rendre tous les vendredis dans le musée florentin, jusqu’en avril prochain, pour suivre l’état d’avancement du projet de restauration et poser des questions aux conservateurs qui y participent.