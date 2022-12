A fleur de peau, Zaho de Sagazan sort “Les dormantes” où l’amour n’est qu’illusion

Dans son nouveau titre "Les dormantes", la Française de 22 ans nous retrace un témoignage, celui d’une adolescente qui aura eu comme premier exemple de relation amoureuse, le couple d’une amie dont l’amoureux dévoilera progressivement son vrai visage, celui d’un manipulateur, qui, de par son "savoir faire", crée progressivement et à petit feu une violence dont sa victime ne semble pouvoir s’extraire.

La désillusion de cette histoire a priori idyllique aura eu un fort impact sur son appréhension de l’humain et de ses travers. Zaho de Sagazan observe et pose son regard sur le fait que la manipulation est un processus lent, invisible et qui transforme à jamais celles et ceux qui en sont victimes.