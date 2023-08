A Fernelmont, le melon résiste bien au climat maussade

Quand on lui demande pourquoi il s’est lancé dans la culture du melon, Frédéric Henry nous répond "Pourquoi pas ?"

"Bien sûr, on nous a pris pour des fous. Mais toutes les plantes compatibles avec nos climats, pour lesquelles on ne doit pas surarroser, ou surtravailler, qui sont adaptées, on va les essayer ! On sait qu’il y a une demande des clients pour du bon melon, alors si en plus il est local, ils signent à deux mains. Il n’y en a jamais assez. Nous sommes dans un modèle d’agriculture sur petite surface, on fait 70 variétés, l’idée n’est pas d’en faire 300 mais on veut répondre aux demandes de nos clients, tant qu’elles sont raisonnables."

Et pour composer avec une météo capricieuse, des saisons parfois trop sèches ou trop humides, le mot d’ordre est la diversification.

"C’est un principe de base de la permaculture : la résilience. Et pour obtenir la résilience, on dilue le risque. Chaque année on sait que pour deux ou trois légumes, ce sera difficile. Ce sera chaque année deux ou trois légumes différents. Mais dans l’ensemble, on aura une bonne moyenne. C’est une sécurité."

Alors tant qu’à se diversifier, pourquoi pas le melon ? D’autant que celui-ci est un magnifique produit d’appel, analyse Gaëlle Curvers, chargée de missions produits locaux et circuits courts au GAL Meuse@Campagnes.

Les gens aiment le melon, et ça ramène les clients sur le champ, à un moment où l’on connaît un pic de production. On prend un melon, on en profite pour prendre quelques tomates, faire ses petites emplettes.

Le melon, vendu 5 euros/kilo, est aussi un produit à forte valeur ajoutée, poursuit Gaëlle Curvers. Il se vend relativement plus cher qu’un autre. Et une fois la terre bien préparée, il demande moins de travail manuel que d’autres fruits ou légumes.

La production reste cependant modeste, 12 à 13 tonnes devraient être récoltées cet été dans la région de Fernelmont.