A Étretat, le surtourisme devient un casse-tête pour les habitants

"On aimerait que ça ne soit plus Disneyland": les habitants d’Étretat, ville normande qui voit sa population multipliée par dix l’été, dénoncent les effets d’un surtourisme "soûlant", qui malgré certains retombées économiques dépossède les locaux de leur ville et détériore le patrimoine naturel.

Assis sur son bateau à sec sur la plage, avec une vue imprenable sur la fameuse aiguille qui fait la renommée de sa ville, Quentin Maze estime qu’il y a "un véritable souci avec le tourisme de masse", la situation devenant "de pire en pire". "Les gens arrivent avec leur pique-nique, dégradent le lieux, laissent leurs déchets", raconte le marin de 35 ans, né à Étretat.

Son principal combat ? La disparition des galets (près de 400 kg chaque été) emportés comme souvenirs : un geste qui a des conséquences directes sur l’écosystème local, mais aussi sur son activité.

Au-delà de sa situation, le marin explique que le surtourisme "prend énormément de place" et rend "impossible de vivre ici en période estivale". "Cela devient compliqué pour se garer et se loger" avec la prolifération des logements touristiques, explique-t-il avec son accent normand, si bien que les gens partent et que "les écoles ferment".