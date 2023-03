A Esneux, pour redynamiser le commerce, le marché du vendredi déménage

Un marché qui déménage, c'est assez inhabituel. C'est le cas de celui d'Esneux. A partir de ce vendredi 3 mars, ce marché hebdomadaire qui se déroule en fin d'après-midi et début de soirée (de 16 à 21 heures) abandonne son emplacement historique de la rue de l'athénée pour s'installer avenue de la station, du côté de la gare, sur le parking en face des commerces.

L'objectif est de redynamiser l'activité commerciale. Au bord de l'Ourthe, on applique le principe des vases communicants: Une clientèle devrait en amener une autre. Une initiative des autorités communales qu'applaudit en tout cas cette patronne de café de l'avenue de la station: "C'est une très bonne nouvelle, on aura plus de gens, en espérant évidemment qu'il n'y ait plus de bars sur place comme auparavant, ce qui dissuadait les clients de venir consommer dans nos commerces. Ce serait bien que cela devienne un marché artisanal, avec aussi des maraîchers, des produits locaux. Plus des cliquottes en tout cas, car ça n'amène pas une belle clientèle". La responsable d'un salon de coiffure voisin est également enthousiaste: "Oui, c'est plutôt positif, ça va redynamiser un petit peu le centre, les gens vont peut-être revenir vers nous. On espère que cela nous amènera de nouveaux clients. Ils viendront peut-être faire un petit brushing après avoir rempli le cabat"

Pas une Batte "bis" mais un marché avec des petits maraîchers et artisans locaux

La commune ne peut pas interdire l'installation d'échoppes de vêtements bas de gamme ou de coques de smartphones par exemple, mais elle peut limiter la taille des stands. Cela devrait dissuader certains vendeurs comme on peut parfois en rencontrer sur la Batte à Liège et attirer plutôt des petits maraîchers et artisans locaux. C'est la volonté affichée.