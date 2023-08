Dans la bibliothèque, se trouvent deux patients du centre. Le premier est assis dans une chaise roulante : "J’ai fait la guerre de 2020 et j’ai été blessé à la colonne vertébrale. Et aujourd’hui tout le monde pense aux gens coincés dans le blocus du Haut-Karabagh. Et moi je me demande à quoi aura servi cette blessure". L’autre soldat est debout. Ses cheveux rasés de près montrent les cicatrices de 7 opérations à la tête. Il s’appelle Albert et il raconte qu’il revoit encore nettement le moment où il a été blessé.

Sur les murs, sont plaqués les noms de donateurs qui ont financé cet écrin comme centre pour mutilés. Il y a la Belgique qui a offert le bloc opératoire, l’Union européenne, mais aussi beaucoup d’associations ou de familles de la diaspora arménienne. Ces dernières ont contribué en 5 ans à la revalidation de 7000 soldats.