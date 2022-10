A Embourg, un habitant propose une colocation dans sa vaste villa avec piscine

Pourquoi avoir choisi cette formule? Pierre Berryer répond: "La première raison, c'est la solitude. Je rentre le soir, je suis seul, et donc se retrouver à plusieurs, c'est mon espoir, c'est ma volonté première." Mais ce n'est pas la seule motivation, comme le précise Pierre Berryer: "La deuxième raison, c'est que je suis passé d'un acompte de 200 euros à 600 euros, et là, on est à 1050 euros pour le gaz et l'électricité par mois, et je préfère mettre à louer à des gens qui cherchent à vivre avec moi. Sur une quarantaine de personnes qui ont été intéressées en moins d'une semaine, je pense qu'on aura vite le chiffre à atteindre qui est de quatre."

Une colocation haut de gamme, avec piscine

C'est donc un bien plutôt atypique qui est proposé à la colocation: "C'est ma compagnie qui est atypique" plaisante le propriétaire. "La maison est tout à fait typique. Elle a juste 8 chambres et 4 salles de bains. Oui, c'est avec une piscine et c'est un beau cadre, mais c'est un cadre que j'ai eu. Nous étions 8 dans ma famille et maintenant, je suis seul."

Pierre Berryer recherche donc 4 candidats. C'est le maximum pour ne pas avoir à demander un permis de colocation à la commune.

Pour une location, il vous en coûtera 600€ mensuellement, charges comprises, avec évidemment accès à la piscine.