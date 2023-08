A Eilat, pas une goutte d'eau ne se perd

Israël a commencé à recycler les eaux usées après avoir constaté que ses sources d'eau (souterraines et du lac de Tibériade dans le nord, la principale réserve d'eau douce du pays) étaient insuffisantes pour répondre aux besoins croissants de la population, explique-t-il. "Cela ne suffisait pas non plus. Nous avons commencé à dessaler l'eau de mer" en commençant par Eilat dès 1997, puis de la Méditerranée, déclare-t-il au siège de Mekorot à Tel-Aviv.

L'eau dessalée constitue aujourd'hui "60 à 80% de l'eau potable d'Israël".

Dans les années 1960, la construction par Israël d'un pipeline acheminant l'eau du lac de Tibériade vers des régions plus sèches et plus peuplées du pays a provoqué des tensions et même des échanges de tirs avec la Syrie voisine.

Israël continue d'occuper depuis la guerre de 1967 le plateau syrien du Golan, riche en eau et qui surplombe le lac de Tibériade. "L'eau était une source de conflit", déclare Yossi Yaacoby. Aujourd'hui, "Israël comprend que l'eau est une source de paix" et fournit de l'eau à ses voisins. "Nous fournissons aux Jordaniens 100 millions de m³ et une quantité similaire aux Palestiniens, principalement en Cisjordanie et en petite quantité à Gaza", dit-il. "Et cela va augmenter."