A écouter : Saïgon-sur-Allier

En 1954, après la défaite de Dien Bien Phu, l'Etat français décide d'installer dans le petit village de Noyant d'Allier, en pleine campagne française, les rapatriés d'Indochine. Ce sera pour eux un choc à la fois culturel et climatique.

Aujourd'hui la mixité marque toujours profondément cette terre rurale. Les populations eurasiennes y ont fait leurs racines, en modifiant également la vie de ceux qui les ont accueillis.

C'est un aller-retour singulier entre la France et une part de l'Asie. Et un récit rempli de fascination finalement réciproque. Comme une porte ouverte entre deux cultures qui n'étaient pas vouées à se rencontrer... Et c'est un message porteur d'un incroyable espoir.

Avec un traitement musical et sonore précis et voluptueux pour les oreilles, Julien Sarti signe ici une pépite sur le métissage, qui nous conduit vers une expérience humaine sur les identités.



Un documentaire de Julien Sarti

Avec le soutien du Fonds Gulliver