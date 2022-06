A écouter : Lucile Richardot pour la première fois en concert au Festival Musiq3, aux côtés d'Adam Laloum

Les concerts du Festival Musiq3 sont à retrouver en réécoute sur Musiq3.be et sur Auvio. Et pour la première fois au Festival Musiq3, la mezzo-soprano française Lucile Richardot a ravi le cœur du public, aux côtés du pianiste Adam Laloum dans un programme sur mesure autour de Brahms et Schumann.

Riche, ronde, profonde, rayonnante, on n'en finit plus de chercher les adjectifs pour admirer la voix de la mezzo-soprano française Lucile Richardot. Habituée des grandes scènes internationales, nous avons la chance de l'entendre pour la première fois au Festival aux côtés du pianiste Adam Laloum. Ils se retrouvent pour un récital pensé sur mesure autour de Brahms et Schumann, qu'on aime à la folie !

Envie de découvrir sur place l’ambiance du Festival, consulter le programme de ce week-end.