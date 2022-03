[A ECOUTER] Le Prix Première Victor du Livre Jeunesse 2019 à écouter en livre audio

Six cents lecteurs et lectrices

Ce premier Prix Première Victor du Livre Jeunesse est le résultat du choix de 600 jeunes lecteurs et lectrices répartis en 26 groupes de lecture dans des écoles, des bibliothèques et des maisons de jeunes dans toute la Wallonie et à Bruxelles. Tous ont répondu à l’appel à candidatures lancé, en octobre 2018, par La Première (RTBF) et le Fonds Victor. Pendant toute l'année scolaire, ces groupes ont bénéficié d’animations de comédiens professionnels (théâtre, impro, lectures à voix haute, etc.) et de rencontres avec des auteurs, traducteurs et éditeurs. Le Prix propose une sélection de cinq livres de qualité aux jeunes de 12 à 15 ans. Ceux-ci sont invités à les lire et à voter pour celui qu’ils préfèrent. La sélection porte sur des livres d’auteurs, traducteurs 2 et éditeurs belges francophones. Le Prix veut en effet valoriser la création et la production de qualité de la Fédération Wallonie-Bruxelles.