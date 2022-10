A écouter – 'Construire un feu', d’après Jack London

"Au-dessous de moins cinquante degrés, un homme ne doit jamais voyager seul."

Un homme marche dans la neige, dans une solitude extrême. Pour survivre, l’homme entreprend de construire un feu.

Une adaptation libre par Octave Broutard de la nouvelle "To Build A Fire" de Jack London, pour vivre l’expérience du froid. A écouter, de préférence, au casque, les yeux fermés.

Avec Richard Bohringer et Sarah Lefèvre.

Le récit originel de Jack London repose sur la description sensorielle d’un univers glacial et de ses répercussions qui envahissent le corps. Cette adaptation radiophonique, tournée en hiver dans la montagne, consiste en l’expérience du froid. A faire éprouver cette sensation par les sons, grâce à un dispositif immersif et musical.

Car le froid n’est pas une substance, mais un phénomène qui peut se traduire sur le plan sonore. Et la musique originale, créée par Jefferson Lembeye, Matthias Puech et Leila Bordreuil, joue de ses gammes chromatiques chaudes et froides. Avec des sons ciselés par le gel et étouffés par la neige. Des sons chauds, ternis et feutrés comme les habits. Résonnants et pleins par les battements du cœur.

La narration, in situ dans la neige par Sarah Lefèvre, exprime une poétique du froid avec un texte épuré, seulement percuté par la voix de Richard Bohringer pour révéler une nature et un animal, qui ne peuvent être soumis.

Car si le froid cristallise et brise, il renvoie également à un principe existentialiste : le froid extrême peut être une force implacable qui met au défi notre discernement et nous pousse à faire des choix. Funestes, lorsque l’on part seul.