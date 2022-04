A écouter : Angela Davis, noire, femme et communiste

Angela Davis ! À peine prononcé, ce nom fait surgir un emblème : une coupe afro, un poing levé et une vie en lutte. “Noire, femme et communiste” retrace son parcours, celui d’une femme qui a accompagné et transcendé le soulèvement du peuple noir américain dans les années 60-70.

Elle grandit dans le sud des Etats-Unis, au milieu de la haine des blancs, sur une colline où les attentats à la bombe contre les familles noires sont monnaie courante.

Elle y développera les bases d’une vie de résistance, sans jamais laisser la haine l’emporter.

Elle acquiert très tôt la conviction que la lutte pour le peuple noir ne peut se gagner qu’en luttant pour tous les opprimés : les hispanos, les asiatiques, les natifs américains, les femmes, les pauvres, quelle que soit leur couleur.

Elle puisera dans le marxisme les outils pour analyser et déconstruire le racisme, partant du principe que les relations de pouvoir qui maintiennent le peuple noir en infériorité reposent essentiellement sur l’utilisation du racisme en tant qu’outil au service de la classe dominante.

Au travers d’une narration écrite à partir de son autobiographie et d’une succession d’archives qui nous ramènent au coeur de cette époque explosive, “Noire, femme et communiste” donne à entendre le trajet singulier d’une vie de lutte au service des opprimés.



Réalisation, montage, création musicale: Guillaume Istace

Production: Axolotl

Co-production: Théâtre National de la Fédération Wallonie-Bruxelles,

RTBF, SONUMA



Angela Davis sera à Bruxelles le 25.04.2022, pour une conférence. Le Théâtre National a convié Priscilla Adade, Guillaume Istace et Elsa Poisot à proposer des œuvres originales en résonance avec sa vie et ses combats.

