A Dubaï, l'immobilier flambe, les locataires trinquent.

"Notre propriétaire nous a donné un préavis de départ il y a un an au motif qu'il veut vendre", raconte une expatriée occidentale, installée avec son mari et son fils à Dubaï depuis cinq ans. "Mais aujourd'hui le marché est tellement fou, tout est si cher que nous devons payer davantage pour un logement plus petit et plus éloigné", déplore la jeune femme qui a requis l'anonymat dans un pays où exprimer publiquement son mécontentement n'est pas du goût des autorités.

Les réseaux sociaux regorgent de témoignages de familles en conflit avec leurs propriétaires, cherchant à profiter des prix actuels avant un éventuel retournement de situation.

Dubaï "n'est pas immunisé" contre les incertitudes actuelles, observe l'expert Faisal Durrani, qui évoque notamment le ralentissement économique mondial et la hausse des taux d'intérêt. "Mais les Emirats arabes unis, comme l'Arabie Saoudite, figurent parmi les économies à plus forte croissance (...) et les niveaux d'inflation y sont inférieurs que dans le reste du monde", fait-il remarquer. "Donc les perspectives sont plus positives que négatives."