A Dubaï, des syndicalistes belges contrôlent les conditions de travail sur les chantiers de construction

Il faut dire que Besix a signé une charte avec les syndicats. Désormais, l’ouvrier a également des droits.

A noter qu'à Dubaï, les syndicats ne normalement sont pas autorisés : la Belgique voudrait donc importer le modèle dans ce pays du Golfe. "C’est une illustration du modèle social belge, du dialogue entre les partenaires sociaux et de ce à quoi il peut amener pour améliorer les conditions de travail et de rémunération des travailleurs", se félicite le ministre de l’économie et du travail Pierre-Yves Dermagne.