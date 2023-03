A Dolembreux, la cigogne Ferdinand attend Antoinette... ou une autre compagne

A Dolembreux (Sprimont), le nid des cigognes est de nouveau occupé. Une cigogne est en effet présente depuis quelques jours dans ce nid perché au sommet d'un poteau électrique. La structure avait d'ailleurs été renforcée cette année par Resa pour éviter tout risque de court-circuit ou de surchauffe.

S'agit-il de Ferdinand qui attend à nouveau son Antoinette ? Ce couple avait failli perdre la vie lors des fortes pluies qui ont provoqué les inondations de juillet 2021.

"J'ai eu confirmation par une bagueuse d'oiseaux que le mâle est bien revenu et il y a de très grandes chances qu'il s'agisse bien de Ferdinand. Mais pour Antoinette, ça reste à voir car ce n'est pas systématiquement la même femelle qui occupe le nid d'une année à l'autre", précise Manon Noël, soigneuse animalière chez Creaves, à Theux, le centre de revalidation pour animaux sauvages qui avait sauvé Ferdinand et Antoinette. "Chez les cigognes, le mâle revient toujours en premier dans le nid et attend la femelle donc c'est logique qu'il soit seul pour l'instant"

Tout ce qu'on espère évidemment, c'est que de petits cigogneaux pointent bientôt le bout de leur bec, pour le plus grand bonheur de Ferdinand, Antoinette... ou d'une autre partenaire.