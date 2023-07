À dix presque tout le match, Charleroi est rejoint en fin de rencontre par OHL à cause d’un penalty litigieux

Pour sa première cette saison, Charleroi a longtemps tenu la victoire avant de concéder le partage face à OHL en fin de rencontre (1-1) à cause d’un penalty discutable.

Neuf minutes. C’est le temps qu’aura attendu Oday Dabbagh pour marquer son premier but avec Charleroi. Le nouvel attaquant des Zèbres a déjà montré qu’il avait bien le sens du but en se trouvant à la bonne place sur un centre de Mbenza. La suite a été plus difficile, la faute à l’exclusion très rapide de Nikola Stulic après un tacle par derrière (16e).

Malgré une possession forcement plus à l’avantage des Louvanistes, ceux-ci ne se créaient presque pas d’occasions et semblaient se diriger vers une défaite. Mais, en fin de rencontre, Nathan Opoku est tombé dans le grand rectangle et a vu l’arbitre désigner le point de penalty. Alors que cela semblait très léger, le VAR a confirmé cette décision et Opoku s’est chargé de transformer le penalty lui-même (84e).

Les Zèbres ont ensuite tenu une dizaine de minutes pour garder un point qui restera sans doute amer en ayant mené au score si longtemps.