A dix pendant 80 minutes, Seraing n’a pas pesé lourd contre l’Antwerp

Le choc des extrêmes entre Seraing, la lanterne rouge, et l’Antwerp, membre du Top 3, n’a pas provoqué la moindre surprise. Les Anversois se sont imposés sans forcer. L’exclusion d’Opare dès la 11e minute n’a certainement pas aidé les Sérésiens (0-2).



Jurgen Ekkelenkamp (15e) et Vincent Janssen (19e) ont validé la domination du Great Old au marquoir dans les minutes qui ont suivi la carte rouge du défenseur ghanéen. Le sort du match était déjà scellé après 20 minutes.