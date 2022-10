A dix pendant 76 minutes et menée de deux buts, l’Union arrache un partage miraculeux contre Bruges !

Mais Bruges ne doute pas. Ou pas encore. Parce que les hommes de Carl Hoefkens sont rôdés à ce genre de partie à couteaux tirés. Et quand il s’agit de garder un score, de tenir bon et de s’unir pour ne pas se laisser dépasser par l’adversaire, les hommes de Carl Hoefkens deviennent même excellents. Impuissant, l’Atletico Madrid s'était était déjà heurté à la muraille brugeoise. Anderlecht aussi.

Au tour des Unionistes d’en payer les frais. Inoffensifs pendant de très longues séquences en seconde mi-temps malgré une pléiade de changements et quelques timides velléités offensives, les Bruxellois se frustrent, incapables de bouger le bloc adverse. Jusqu’à la 80e minute et ce moment choisi par Loïc Lapoussin pour délivrer un centre parfait vers le crâne de Bart Nieuwkoop, monté aux avant-postes. D’un coup de casque rageur, le Néerlandais crucifie Mignolet et fait exploser le Stade Marien.

2-2, score final, l’Union revient encore une fois de nulle part. Et prouve, à qui veut bien l’entendre, que la saison dernière n’était pas qu’un feu de paille. Non, quand on a un cœur gros comme ça, on est capable de renverser n’importe quelle montagne. Et même de faire douter ce Bruges-là qui semblait pourtant filer vers une victoire facile.