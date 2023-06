A Dison, le socialiste Delaval n'est plus échevin

A Dison, le socialiste Deblond remplace le socialiste Delaval comme échevin des finances. L'ambiance dans la majorité absolue PS était devenue insupportable. L'échevin Delaval est irrespectueux ont estimé les autres socialistes disonnais qui ont déposé et voté hier soir une motion de méfiance individuelle contre lui. Au conseil, l'échevin Delaval affichait une moue déçue et renfrognée.

"Il est colérique, impulsif dans ses réactions" relate la bourgmestre Véronique Bonni, "ce qui fait qu'à un moment donné le collège et les élus ont dû se prononcer sur une motion de méfiance. Le moment est difficile pour tout le monde". L'ex-échevin reconnaît du bout des lèvres que "une seule fois" il a dit "à l'échevine qu'elle est petite garce. Par contre, moi j'ai eu droit à tous les quolibets possibles. J'entends des voix comme Jeanne d'Arc. Rentre chez ta mère manger tes corn-flakes".

Lors d'une réunion avec des citoyens, l'échevin s'était emporté contre une dame étonnée de le voir défendre un promoteur et qui lui demandait s'il recevait des enveloppes. Jean-Michel Delaval estimait son honneur mis en cause, mais il croit déranger pour d'autres raisons. La bourgmestre Bonni future candidate socialiste aurait peur du futur candidat PS Delaval : "plusieurs personnes m'ont dit qu'on avait très peur de moi". "Je suis étonnée" rétorque la mayeure Bonni. "Mes résultats en voix ont toujours augmenté et il m'avait dit qu'il ne serait plus candidat".

L'ex-échevin Delaval, discipliné, a voté tous les points du conseil communal avec le PS . Il annonce un recours au Conseil d'Etat. En attendant, c'est le conseiller PS Jean-Jacques Deblon qui le remplace comme échevin... et qui s'est trompé dans la formule de prestation de serment. La bourgmestre Bonni a dû la lui dicter en direct.