À deux semaines de l’US Open, Elise Mertens se retrouve sans coach

Engagée au tournoi de Cincinnati où elle a remporté son premier tour, Elise Mertens se retrouve sans entraîneur comme l’ont révélé nos confrères de Het Laatste Nieuws.

Suivie depuis le début de l’année par Alexander Kneepkens et Seppe Cuypers, la numéro 1 belge ne peut plus compter sur leur soutien. Le premier a claqué la porte après Wimbledon. "La connexion n’était plus ce qu’elle devait être. Je ne pouvais pas travailler comme je le souhaitais et je ne prenais plus de plaisir à le faire", a-t-il expliqué au journal flamand.

De son côté, Cuypers vient seulement d’arrêter sa collaboration avec Mertens. "J’avais le sentiment que nos visions étaient trop éloignées l’une de l’autre. Il n’était donc plus possible de travailler de manière constructive", a-t-il avancé comme explication.

Opposée à la Tchèque Marie Bouzková cette nuit au deuxième tour du tournoi de Cincinnati, Mertens va tout de même tenter de gagner en confiance avant de rejoindre New-York pour l’US Open qui démarrera le 28 août prochain.