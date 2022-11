A défaut de brassard "One love", les Anglais mettent le genou à terre, les Iraniens muets pendant leur hymne

Depuis sa désignation pour organiser l’événement en 2010, le Qatar est à la cible de vives critiques, qui se sont encore intensifiées à l’approche de l’évènement, en particulier sur les droits humains, notamment ceux des personnes LGBTQ + et des travailleurs migrants -dont ceux ayant travaillé sur les chantiers de la Coupe du monde. C’est pour montrer leur attachement à ces causes que plusieurs fédérations européennes avaient annoncé en septembre l’initiative "One Love".



La FIFA s’est retranchée derrière son règlement pour forcer les équipes européennes à renoncer à cette action. Selon les règles de la fédération internationale, les capitaines doivent porter les brassards fournis par la FIFA. A la place, elle a proposé des brassards avec un message plus neutre "non aux discriminations".