A découvrir: Your nature eco resort, un coin de paradis dans le respect de la nature

A Antoing, des logements insolites nichés dans un écrin de verdure de 280 hectares de nature vous raviront pour cet été. Le Your Nature Eco Resort vous propose un séjour qui vous promet un dépaysement complet. Tout le charme du logement insolite, tout en profitant d’une infrastructure hôtelière. Bref, la destination idéale si vous voulez vous offrir de belles vacances en Belgique.

Le Your Nature Eco Resort s’inscrit dans une démarche d’écotourisme et le respect de la nature est au cœur de leurs valeurs.

Les hébergements ont été pensés, conçus et posés de façon à ne pas altérer l’écosystème. Pas de destruction d’arbres, pas de modification des courants ni de la circulation naturelle de l’eau. Tout cela sur 280 hectares de forêt dont 18 hectares de lacs.

Ecotourisme et circuit court

Dans le parc, il n’y a que les petits véhicules électriques du resort qui peuvent circuler, alimentés par l’énergie produite par leurs panneaux photovoltaïques. Pour le reste, les déplacements se font à pied ou à vélos. La nature est dans tous les détails !

Avec une cuisine gourmande et naturelle. Ils mettent en effet un point d’honneur à sélectionner des produits de qualité et de saison. En plus de se fournir dans leur réseau de partenaire et d’artisans. Certains produits sont mêmes cultivés et récoltés sur leurs terres.

On est donc dans du local, de saison et du gourmand. Une cuisine que vous pouvez déguster au petit-déjeuner, dans leur restaurant et grâce à leur petite épicerie traiteur.

Activités familiales

Le Your Nature Eco Resort n’est pas qu’un hébergement insolite. Vous y trouverez aussi de quoi vous amuser avec vos enfants ou entre adultes. Ils proposent de nombreuses activités, réparties en différentes catégories : L’eau, la terre, l’air, le gout et l’espace bien-être.

Pour les activités liées à l’eau : ski nautique, bouée tractée, canoé, kayak, pedalboard, BlueWay paddle, Pedayak duo,…

Si vous êtes amateurs de pêche, vous aurez également accès à différents espaces de pêche (libre ou encadrée) répartis sur les différents plans d’eau du resort. Plutôt piscine ? Pas de souci, il y a deux piscines chauffées en intérieur et en extérieur.

Pour se faire chouchouter, il y a également un bassin intérieur à bulles, un toboggan, des jeux gonflables et des cours d’aquafitness.

Sur la terre, vous aurez accès à de belles promenades, des cours collectifs de fitness, la location de terrain de padel, volley, badminton, mini golf Adventure, pétanque, tennis de table, tir à l’arc,…

Vous rêvez de profiter de ce séjour pour prendre de la hauteur et vivre une expérience hors du commun ? Your nature a ce qu’il vous faut, un vol en montgolfière !

Voilà qui nous donne plus que jamais envie de profiter de notre beau pays cet été.

Pour en savoir plus

1, Chemin du bois de Fouage

Antoing

www.yournature.be