Nous voici à quelques jours des grandes vacances, comme on disait jadis. Amour, coquillage et crustacés (version Bronzés) ou Sea Sex and Sun (façon Gainsbourg). Plus sérieusement, California Dreaming nous fait voyager dans le temps. Nous avons visité les endroits mythiques de Californie, nous avons écouté les grands classiques, mais aussi les artistes plus confidentiels…

Laurel Canyon et la naissance du country-rock ; la folk de San Fransciso et ses vagabonds qui prennent le large ; les duos de "yacht rock" comme Compton & Batteau ; les ténors du genre : qu’ils soient Doobie, Steely ou Airplane ; les nouvelles vague 80’s… Sans oublier les paysages qui sont gravés dans notre imaginaire grâce au cinéma et à la télévision. Du rock, soft ou pas, du jazz qui fusionne, de la folk music… Bref ! Quel périple, une belle décapotable, le soleil, la plage et aussi les routes mythiques que l’on parcourt en fredonnant du son west coast diffusé par les radios…

C’est la scène musicale actuelle qui nous intéresse ici, en l’occurrence le groupe Best Coast. Formé à Los Angeles en 2009, Best Coast c’est avant tout un duo, composé de Bethany Cosentino et Bobb (oui, deux B) Bruno. Premiers singles sur des petits labels, remarqué au fameux South by Southwest puis en 2010 déjà, un premier album et le titre ''Our Deal'' dont le clip vidéo sera réalisé par l’actrice Drew Barrymore.