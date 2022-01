A découvrir : "Proletkult" une relecture de la Révolution russe de 1917

Michel Dufranne nous fait redécouvrir un Polar : "Proletkult" de Wu Ming (Métailié), une relecture façon Philip K. Dick de la Révolution russe de 1917...

Moscou 1927. Que les histoires se mêlent à la réalité au point de prendre vie, n'est-ce pas le rêve secret de tous les romanciers ? C'est ce qui arrive à Alexandre Bogdanov, écrivain de science-fiction, mais aussi révolutionnaire, scientifique et philosophe.

Pendant les préparatifs des célébrations des dix ans de la Révolution d'Octobre et que s'approche le règlement de comptes entre Staline et ses opposants, l'auteur du célèbre Étoile rouge reçoit la visite d'un personnage qui semble directement sorti des pages de son roman.

C'est l'occasion de parcourir les étapes d'une existence au bord du gouffre, entre les insurrections, l'exil et la guerre, sur les traces du spectre d'un vieux camarade perdu sur la route.

Une recherche qui va bouleverser complètement les convictions de toute une vie. Entre réalisme socialiste, science-fiction (soviétique !) et histoire, le collectif d'écriture Wu Ming crée un artéfact littéraire audacieux qui joue avec les genres littéraires, explore les délires révolutionnaires et psychiques, les rêves et la réalité.