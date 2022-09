À découvrir  : “Fish Story”, un court-métrage merveilleusement anecdotique

Tous les documentaires ne portent pas forcément sur des sujets sérieux et importants : à quelques occasions, il peut arriver à ce genre souvent austère de se tourner vers le léger, et même l'anecdotique. C'est le cas par exemple du court-métrage “Fish Story” de Charlie Lyne.



Le film a pour point de départ une histoire du critique de cinéma Caspar Salmon. Avec la verve de celui qui a raconté maintes fois le même récit, il explique que sa grand-mère s'est retrouvée un beau jour invitée à une assemblée uniquement composée de personnes ayant un nom de famille de poissons. Et qu'elle est repartie, comme tout le monde, avec “son” animal, à savoir un saumon.



Mais comment souvent dans ce genre d’histoire de famille, il est difficile de savoir où se situe la vérité. S'agit-il d'un récit exagéré ? Est-il véridique ou inventé ? Le doute est là, d'autant plus qu'aucune recherche sur internet ne permet de corroborer la légende. Déçu par Google, le cinéaste entreprend de traiter cette histoire amusante mais complètement inconséquente avec la rigueur d'un journaliste d'investigation. Le voilà donc, bottin en main, appelant Mme Hareng, M. Bar ou encore Mme Crabe, à la recherche d'une personne qui pourrait confirmer ou infirmer l'histoire.



Épousant dans son montage le rythme de ce truculent récit riche en petits rebondissements, le cinéaste accompagne les voix de ses personnages avec des images assez simples, mais minutieusement filmées et parfois factieuses. Il est difficile de ne pas sourire devant ce court-métrage inoffensif et enthousiaste, qui transforme l'anecdotique en une enquête captivante.