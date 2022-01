A découvrir : Fabrice Samyn aux Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles et le Square Molenwest

Fabrice Samyn présente plus de 70 œuvres au sein des collections permanentes du Musée Old Masters et du Musée Magritte. L’artiste belge propose un dialogue avec des chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art. Il nous invite à questionner notre rapport au temps, au sacré, au langage et nous entraîne dans une expérience sensorielle intime et spirituelle.

Fabrice Samyn maîtrise aussi bien les techniques ancestrales que les plus modernes. À travers ses peintures, sculptures, dessins, photographies, écritures ou performances, l’artiste s’applique à " mettre le visible à l’épreuve ".

L’exposition To see with ellipse est à voir jusqu’au 13 janvier 2022.