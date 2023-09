A découvrir dans un parc aux 200 réalisations, des idées pour planter et aménager son jardin.

Mines d’idées classiques, contemporaines voire futuristes, les Jardins d’Appeltern s’inscrivent dans les réalités d’aujourd’hui. Le prix de l’immobilier fait en sorte que les terrains sont plus petits. Beaucoup de réalisations sont donc présentées sur des surfaces de moins d’un are, avec des propositions pour y multiplier les ambiances. Les cours avec des potées sont nombreuses et le circuit passe par quelques terrasses et larges balcons de ville. Les jardinets d’inspiration apportent également des réponses à la demande actuelle d’un entretien moindre. Si un aménagement ne vous séduit pas dans son ensemble, l’un ou l’autre détail mérite d’être noté. Les réalisations sont des modes d’emploi grandeur nature. On peut étudier comment un sentier est pavé, comment un muret est maçonné, comment la bâche d’une pièce d’eau est dissimulée…