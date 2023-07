A découvrir : Comment composer votre propre parfum ?

Nous ne sommes pas à Grasse, capitale du parfum dans le sud et pourtant chez nous, il existe des parfumeurs à Namur. Parmi eux, l’atelier boutique neZZen à un jet de pierre de la place Saint Aubain.

La parfumerie artisanale belge a lancée par un jeune couple. Ils ont tous les deux une formation scientifique. Lui, c’est Romain Pantoustier, c’est un artiste, un compositeur d’odeur, il compose comme un musicien. Il adore Namur, sa ville de Cœur. Ce passionné qui a travaillé dans la grosse industrie multinationale a choisi de revenir à l’essentiel il y a 7 ans. A deux, ils ont décidé d’utiliser leur talents respectifs pour lancer un atelier parfum.

L’équivalant d’un Oscar

En 2019, son parfum La Bibliothèque reçoit le " art and olfaction award " la consécration pour ce Nez namurois. Il faut savoir qu’ils ne sont que 1000 parfumeurs dans le monde. C’est dire combien c’est important. Comment il imagine ses assemblages ? Il compose en fonction de ses souvenirs. Dans ce cas, le bois, les pages, les livres, … Un moment, une histoire ….Les chansons l’inspirent également comme pour son parfum " Lemon Tree ". C’est sur ce titre qu’il a rencontré sa femme, ça donne un parfum agrume entre fruits et fleurs

Les sens se mélangent

Quand il pense un thème, il joue de la musique ? Il est synesthète, ça veut dire que ses sens se mélangent. Lorsqu’il pense à la création d’un parfum, il a 400 références en tête. Il met un an pour faire un parfum, il a une petite 20taine, Jardin des roses, la ballerine, Pleine Lune, New York, Carnaval, etc …

En ce moment il travaille, il recherche sur l’univers de Janis Joplin

C’est simple, Romain va vous poser des questions la personnalité de la personne à qui vous souhaitez faire plaisir, ses hobbys, son travail, ses qualités, sa façon de vivre et vous proposera ce qui lui correspond. Il cerne la personne et vous fait une proposition.

Artisanal

Le parfumeur assemble ses différentes matières premières pour créer son parfum ou "jus". Une fois le mélange terminé, le jus est laissé quelques jours au repos pour laisser le temps à tous les ingrédients de bien pouvoir se mélanger et créer une odeur harmonieuse. Le jus est ensuite mélangé à sa "base" d’alcool.

Tous les produits sont alors testés pour s'assurer qu'ils passent les contrôles qualités. Les parfums sont ensuite embouteillés et mis en vente.

Les huiles essentielles, elles proviennent de grasse mais il y a d’autres matières qui proviennent des producteurs alentours. Surtout parmi les familles olfactives comme les herbacées et les floraux. Il ajuste, il filtre, il compose, et ça lui prend un an pour composer un parfum. Il met aussi lui-même en bouteille.

Dans cet atelier, vous pouvez y passer du temps et composer avec Romain votre propre parfum.

Nouvelles dates pour les ateliers : neZZen.be