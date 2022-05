À découvrir au festival Elles Tournent : le documentaire “Les yeux ouverts”

Réalisé par la documentariste française Charlotte Dal et présenté au festival Elle Tournent, "Les yeux ouverts" jette un regard empathique sur la vie de quelques journalistes à la rue.



Depuis 2002, dans la ville brésilienne de Porto Alegre, un groupe de sans domicile fixe produit son propre journal, la Boca de Rua. Ce média unique en son genre leur permet d’avoir une source de revenus (ils vendent eux-mêmes les exemplaires), mais il est aussi un outil de revendication et d’autonomie pour ces personnes que la société ignore. S’exprimant sur les sujets qui leur sont chers, comme la vie de SDF, les violences policières ou les maltraitances des personnes trans, ces reporters à la rue trouvent dans les pages du journal un espace pour faire entendre leur voix.



Réalisé à l’occasion des 18 ans du média, le documentaire “Les yeux ouverts” retrace leur travail. La force du film est d’opérer dans un état d’esprit similaire à celui du journal : il s’agit avant tout de donner et d’amplifier la voix de ces individus en marge de la société. Déclinant une série de mini-portraits des journalistes qui composent la Boca de Rua, le film laisse à ces personnes la possibilité de s’exprimer sur leurs vies et leurs expériences avec une grande liberté. Face caméra, ces hommes et ces hommes se confient sur la difficulté de sortir du cycle de la rue, l’influence des drogues sur leur situation, le rôle du regard des autres, etc.



Tantôt galvanisant, tantôt poignant, mais jamais mélodramatique, le documentaire de Charlotte Dafol a également le mérite de faire preuve d’une certaine honnêteté, et de ne jamais exagérer sa propre importance, ni celle du journal. Le film évite soigneusement de représenter la Boca de Rua comme une porte de sortie à leur condition de SDF. C’est un espace d’expression, mais qui ne peut pas complètement résoudre les problèmes de ses auteurs, ni les failles du système qu’ils dénoncent. En ce sens, "Les yeux ouverts" porte bien son titre : jetant un regard empathique sur quelques vies trop souvent ignorées, le documentaire fait preuve d’une franchise admirable quant aux réalités de la rue.